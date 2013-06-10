У Рівному лікар збував наркотики на території лікарні

Рівненські правоохоронці затримали лікаря однієї з медичних установ міста за збут наркотиків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, оперативники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Рівненського міського відділу міліції отримали інформацію, що 27-річний працівник однієї з медустанов Рівного займається збутом марихуани. Провівши комплекс оперативних заходів, інформація знайшла своє підтвердження. Медика було затримано на території лікарні під час продажу семи грамів зілля.

Вилучену речовину направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Згідно з висновком експертів, дана речовина є марихуаною.

- За фактом збуту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, — зазначив начальник Рівненського МВ УМВС в Рівненській області Руслан Мельник.

На даний час підозрюваний утримується під вартою в Рівненському ізоляторі тимчасово тримання. За такі дії чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

„Сам затриманий не лише не заперечує факти збуту наркотичної речовини, а й підтверджує, що неодноразово перебував на робочому місці під дією наркотиків”, - інформує УЗГ.

