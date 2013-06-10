МВС: Українці стали жертвами рабства у майже 60 країнах

Українці стали жертвами торгівлі людьми у 57 країнах. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, виступаючи на конференції ОБСЄ у Києві



Віктор Дубовик/Фото: МВС України

«Даний вид злочину практично повністю контролює міжнародна злочинність. За різними даними, від торгівлі людьми у світі постраждали від 2 до 4 мільйонів осіб. Річний прибуток міжнародних кримінальних синдикатів становить близько 8 мільярдів доларів. Нелегальна торгівля людьми стала серйозною проблемою для усіх держав-членів Євросоюзу, країн-кандидатів і держав, які є асоційованими членами ЄС», – наголосив Дубовик.

За словами Дубовика, Україна є державою, яка постачає нелегальних робітників, приймає нелегальних робітників, а також через яку транзитом доправляють жертв торгівлі людьми в інші країни. 55 відсотків цих осіб – жінки і діти, за останні роки збільшилася кількість чоловіків, які працюють примусово на чорному ринку праці (будівельні роботи, сільське господарство тощо), повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, структури МВС фіксують випадки використання рабської праці усередині країни – це так звана «внутрішня торгівля людьми», зазначив перший заступник міністра.

Конференція «Посилення ролі ОБСЄ у протидії торгівлі людьми» ініційована Україною, яка цього року головує в цій міжнародній організації. Протидія торгівлі людьми – один із пріоритетів головування України в ОБСЄ.