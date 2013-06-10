МВС: 26% громадян України довіряють співробітникам міліції

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України констатує, що 26% громадян України довіряють співробітникам міліції. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк на прес-конференції 10 червня у Києві, передає РБК-Україна.

"У нас інша є статистика, де 26% громадян довіряють працівникам міліції", - заявив Ратушняк.

Присутній на прес-конференції в. о. керівника прес-служби МВС України Сергій Бурлаков уточнив, що таке дослідження проводив Харківський інститут соціальних досліджень за участю 15 тис. респондентів.