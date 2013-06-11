Самогубець чотири рази кидався під колеса авто

У Шостці Сумської області чоловік намагався покінчити з життям, впавши під колеса авто. Про це повідомляє прес-служба Шосткинського МВ УМВС України в Сумський області.

Як стало відомо, міліція зацікавилася чоловіком, коли він кинувся під колеса маршрутки. Водій автобусу, в салоні якого було чимало пасажирів, саме закінчував свій рейс, повертаючись з села. Неподалік зупинки громадського транспорту під колеса автобуса кинувся невідомий чоловік.

На щастя, швидкість транспортного засобу була невелика, тож постраждалий відбувся закритою черепно-мозковою травмою та чисельними забоями обличчя.

За словами свідків подій, чоловік стояв на узбіччі дороги, а коли автобус порівнявся з ним - несподівано кинувся під колеса.

Травмованого доставили до центральної районної лікарні, де йому надали медичну допомогу. Але через деякий час, чоловік звідти втік. Ловили його вже на вулиці співробітники ДАІ.

Пізніше, під час спілкування постраждалого зі слідчим, той пояснив, що причиною такого вчинку стала сварка з дружиною.

"Я чотири рази кидався під колеса автомобілів. Але у всіх виявились добрі гальма", - розповів він слідчому.

ТСН