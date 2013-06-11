Чоловік облаштував дома міні-нарколабораторію

У 29-річного кіровоградця міліція вилучила понад 40 кілограмів маку, а також приладдя для домашньої міні-нарколабораторії. Раніше чоловік вже був засуджений за зберігання наркотичних засобів.

Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Кіровоградській області отримали оперативні дані про те, що в одному із мікрорайонів міста житель приватного сектору на території домоволодіння займається виготовленням опію. Під час проведення перевірки інформація знайшла своє підтвердження.

Під час огляду за згодою господаря працівники міліції виявили у господарському приміщенні чоловіка речові докази його незаконної діяльності. З будівлі правоохоронці вилучили шприци із залишками опію, більше десяти флаконів із написом «Аміак», пластикові й скляні пляшки з розчинником об’ємом близько 700 мл, а також пакети та мішки із насінням маку загальною вагою понад 40 кілограмів і приладдя для виготовлення наркотиків.

Вилучений посуд, рідини, сировину та інші компоненти нині досліджують експерти НДЕКЦ при УМВС в області. За попередніми даними, зловмисник виготовляв близько 20 мл опію у день. За цінами «чорного ринку» така кількість наркотичного засобу коштує 1000 грн.

За словами заступника начальника УМВС України в Кіровоградській області полковника міліції Руслана Бугринця, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Подібні дії караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Триває розслідування.