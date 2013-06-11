В.о. президента «Енергоатома» Кіма тимчасово усунено з посади

Виконуючого обов`язки президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріона Кіма тимчасово усунено з посади, повідомили УНІАН джерела в компанії.

При цьому в компанії додали, що тимчасово виконуючим обов`язки призначено першого віце-президента – технічного директора Олександра Шавлакова.

«Але я не можу сказати, ким призначено», - уточнило джерело.

Також у компанії додали, що в понеділок, 10 червня, Кім намагався пройти на робоче місце, проте не був допущений охороною.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ заявило, що керівник «Енергоатома» Віссаріон Кім підозрюється в перевищенні службових повноважень.

У МВС додали, що відкрито кримінальне провадження, і Кіму вручено повідомлення про підозру. Проте міліція не уточнює, що саме інкримінують посадовцю.

Кіма було призначено виконуючим обов`язки голови НАЕК 20 серпня 2012 року.

«Енергоатом» є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську і Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис. МВт.