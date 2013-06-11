У Павлограді у військовій частині застрелився прапорщик

У Павлограді Дніпропетровської області у військовій частині №3024 під час несення служби з пістолета застрелився прапорщик.

Як передає кореспондент УНІАН, поширену вчора павлоградськими ЗМІ інформацію про цей інцидент сьогодні агентству підтвердив дніпропетровський прокурор із нагляду за додержанням законодавства у військовій сфері Південного регіону України Роман Резніченко.

За його словами, інцидент стався ще минулого четверга, 6 червня.

За фактом самогубства прапорщика відкрито кримінальне провадження.

“Наразі триває слідство, яке розглядає кілька версій суїциду військовослужбовця”, - зазначив прокурор.

Водночас, Резніченко заявив, що поки що рано говорити про те, що ймовірною причиною самогубства прапорщика могла стати недостача зброї у військовій частині (за повідомленнями ЗМІ Павлограда, у день трагедії у військовій частині проводилась перевірка наявної зброї. За даними ЗМІ, була виявлена велика недостача зброї).

За словами прокурора Резніченка, кримінальне провадження за фактом загибелі прапорщика відкрито за ст. 424 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень).