На Тернопільщині ліквідовано підпільний м'ясний цех

У Тернопільській області правоохоронці викрили і ліквідували підпільний м‘ясний цех в якому продукція виготовлялася та зберігалися без належних вимог.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, більше тони м’ясної продукції та сировини працівники ветеринарної міліції спільно з оперативниками Тернопільського райвідділу внутрішніх справ та працівниками управління ветеринарної медицини вилучили в одного тернопільського бізнесмена.



Як повідомив начальник відділу ветеринарної міліції УМВС України в Тернопільській області Богдан Табака, нелегальний бізнес підприємець організував у селі Підгороднє Тернопільського району. Ковбаса та інші м’ясні вироби варилися, вудилися, пеклися та чимало товару було вже готово до реалізації. Але документів, які б засвідчили їхню якість, у підприємця не було. Не підлягала ідентифікації й м’ясна сировина.



Сировину та продукцію на суму 33 тисячі гривень власник утилізував. Правоохоронці припинили діяльність м’ясопереробного цеху, допоки підприємець не отримає всіх дозвільних документів.



Матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, адже окрім адміністративного порушення порядку ведення господарської діяльності бізнесмен нестиме відповідальність за нехтування трудовим законодавством – двоє його співробітників працювали без належного трудового оформлення.

