На Луганщині онук зарізав свою бабусю

У місті Ровеньки Луганської області правоохоронці за підозрою у вбивстві 76-річної жінки затримали 16-річного хлопця.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що 10 червня молодик в будинку за місцем проживання під час раптово виниклої сварки ножем убив свою 76-річну бабусю.

«Онук завдав бабусі ножем проникаючі колото-різані поранення в області грудей», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Речові докази вилучено.