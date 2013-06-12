На Луганщині онук зарізав свою бабусю
10:29, 12 червня 2013Кримінал
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Під час сварки
У місті Ровеньки Луганської області правоохоронці за підозрою у вбивстві 76-річної жінки затримали 16-річного хлопця.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що 10 червня молодик в будинку за місцем проживання під час раптово виниклої сварки ножем убив свою 76-річну бабусю.
«Онук завдав бабусі ножем проникаючі колото-різані поранення в області грудей», – йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Речові докази вилучено.
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