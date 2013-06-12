Директор школи вимагав хабар за атестат

У Луганській області правоохоронці за вимагання та отримання хабара затримали директора загальноосвітнього навчально-виховного комплексу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, крім директора, міліціонери також затримали її заступника.

Встановлено, що освітяни вимагали 400 грн і $100 за видачу атестата про повну середню освіту.

Жінки були затримані в момент отримання хабара. Гроші, отримані в якості хабара, вилучені працівниками міліції.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або арешту строком до шести місяців з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Ведеться досудове розслідування, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.