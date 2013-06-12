У Києві 4 осіб виготовляли і збували фальшиві гроші

У Києві правоохоронці затримали чотирьох мешканців столиці, які впродовж кількох місяців виготовляли підроблені гроші та розповсюджували їх на території міста.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, кілька місяців тому до правоохоронців звернувся мешканець Святошинського району та розповів, що нещодавно до нього потрапила підроблена купюра номіналом 100 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві було розпочато кримінальне провадження за статтею 199 Кримінального кодексу України. І вже невдовзі в поле зору правоохоронців потрапив ніде не працюючий, 24-річний киянин. Основним джерелом прибутку хлопця було саме розповсюдження підроблених грошей. Це підтверджують і вилучені у нього підроблені купюри, і неодноразові контрольні закупівлі.

Згодом з’ясувалося, що за розповсюдження підробок відповідає ще четверо молодиків. Обидва ніде не працюють та мешкають у столиці, один з них уродженець Сумської області.

Згодом правоохоронці встановили і особу організатора виготовлення та розповсюдження підроблених грошей. Ним виявився 50-річний киянин. Чоловік налагодив протизаконне виробництво прямо у власній оселі. В якості кліше він обрав оригінал грошової купюри номіналом 100 гривень. Окрім кліше, в ході проведення санкціонованого обшуку, правоохоронці вилучили оргтехніку пристосовану для виготовлення підроблених купюр, відповідне програмне забезпечення на магнітних носіях та, заздалегідь приготовлені, засоби: спеціальний папір, магнітні стрічки та відскановані водяні знаки Національного банку України. Окрім цього, було вилучено купюри з ознаками підробки на понад 12 тисяч гривень та інші речові докази по кримінальному провадженню. До речі, всі вилучені купюри мають однаковий номер та серію.

Загалом у затриманих правоохоронці вилучили понад 150 купюр з ознаками підробки, які вже невдовзі мали б потрапити в обіг. У Кримінальному Кодексу України такий спільний бізнес передбачено ч.2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту або збут підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі всіх спільників затримано.