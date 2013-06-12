МВС отримало "екологічні" автомобілі. Фото

Автопарк міліцейського відомства поповнили сучасними автомобілями «Тойота Пріус» з гібридними силовими установками. Очільник міліцейського відомства Віталій Захарченко в урочистій обстановці особисто прийняв транспортні засоби.

«Мені приємно бути присутнім на такому важливому для українсько-японського партнерства заході. Втішно, що саме з МВС почав реалізуватися такий масштабний проект зелених інвестицій України як заміна старих автомобілів», – зазначив Віталій Захарченко під час семінару «Збережемо клімат разом».

За словами міністра, проект цільових екологічних інвестицій покликаний привернути увагу до нагальних питань в сфері екології та запобігання зміні клімату.

За попередніми оцінками, застосування підрозділами МВС автомобілів «Пріус-Тойота» дозволить суттєво скоротити витрати пального – розрахункова економія палива становить понад 13 тисяч літрів на рік або майже 150 тисяч гривень. Крім того, такі автомобілі в умовах експлуатації підрозділами МВС України забезпечать скорочення шкідливих викидів майже на 32 тисячі тонн на рік.

Зазначимо, що нині відбулася передача 84 таких автомобілів до міліцейського відомства. Загалом до кінця жовтня цього року до МВС України буде передано 1220 гібридних автомобілів марки «Тойота Пріус».

«Культура енергозбереження має формуватися разом з екологічною свідомістю і подібні проекти є гарним стимулом та прикладом для цього, - підкреслив очільник міліцейського відомства. - Упевнений, що наша співпраця слугуватиме прикладом для послідовників та приверне увагу широкого загалу до проблеми збереження довкілля».

«Мені приємно зазначити, що саме в результаті реалізації гнучких механізмів Кіотського протоколу, головною метою якого є збереження сталого довкілля та планети в цілому, ми сьогодні маємо змогу бути свідками суттєвих кроків України на шляху до досягнення глобальних екологічних цілей. В результаті співпраці України та Японії, нині відбулася передача першої партії «екологічних» автомобілів», – зазначив Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.

Міжнародний відкритий семінар «Збережемо клімат разом» — важливий крок у ході реалізації укладеної у 2009 році угоди про купівлю-продаж одиниць установленої кількості викидів парникових газів в рамках Кіотського протоколу між японською організацією НЕДО та Держекоінвестагентством.