У міліції стверджують, що бійку на Оболоні затіяв потерпілий

У ході розслідування бійки, що сталася 16 червня біля ТРЦ «Дрім Таун» в Оболонському районі Києва, стали відомі нові подробиці.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Києві, слідчі з'ясували, що дві компанії гуляли неподалік одна від одної. Оскільки відпочиваючі перебували в стані алкогольного сп'яніння, між ними зав'язалася словесна сварка, яка, зрештою, переросла в бійку.

Зачинщиком конфлікту став 28-річний хлопець. Молода людина з битою накинулася на групу молоді (1991-1993 років народження), в результаті троє хлопців отримали забої голови, а дівчина – травму в області живота. Компанії хлопців вдалося вихопити у нападника биту, після чого вони випробували це знаряддя вже на його власнику.

Зараз постраждалі, які отримали тілесні ушкодження в ході з'ясування відносин, знаходяться в лікувальному закладі. Загрози життю будь-кого з учасників конфлікту немає.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві повідомляв, що 16 червня близько 4 години ранку біля ТРЦ «Дрім Таун» в Оболонському районі група молодих людей накинулася на перехожого і жорстоко його побила. На відео, розміщеному в мережі Інтернет, чітко видно, що нападники використовували биту.

