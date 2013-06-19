Звернення правозахисників щодо арешту міліціонерів у Харкові

Представники ряду правозахисних організацій ухвалили відкрите звернення щодо ситуації з поміщенням під варту працівників служби охорони у місті Харкові.

Як зазначається у тексті вказаного звернення, „представники правозахисних організацій, із занепокоєнням спостерігають за розвитком подій навколо трьох працівників міліції, яких було поміщено до СІЗО міста Харкова”.

„12 червня 2013 року, в одному з ресторанів Харкова трапився конфлікт між відвідувачами, які знаходилися в стані сп’яніння. Працівники міліції, що прибули за викликом, намагалися припинити бійку та були вимушені застосувати спеціальні засоби по відношенню до одного з учасників конфлікту. Ним виявився суддя Київського райсуду м. Харкова. Працівники прокуратури, які прибули на місце події, затримали саме співробітників міліції та доставили їх до суду, за рішенням якого міліціонерів невдовзі взяли під варту і помістили до СІЗО.

Ми вважаємо, що арешт і поміщення вказаних працівників міліції у СІЗО не є обґрунтованою мірою. Вони не становлять суспільної небезпеки і, вочевидь, у цій ситуації діяли у суспільних інтересах задля забезпечення громадського порядку. Працівники міліції, яким довіряли зброю для захисту громадського порядку, в одну мить, без жодного суттєвого розслідування, перетворилися на людей, від яких суспільство має відгородитися ґратами. Ми нагадуємо, що тримання під вартою є виключним запобіжним заходом, який має застосовуватися лише у випадку, якщо жоден інший захід не здатен забезпечити потреби правосуддя”, - йдеться у тексті звернення.

У зверненні наголошується на тому, що „поспіх у взятті під варту працівників міліції може бути інтерпретований як показові дії, коли співробітникам міліції, а з ними й всьому українському суспільству демонструють наявність касти «недоторканих».

„Це створює небезпечний прецедент, який не тільки негативно впливає на сприйняття ролі суду та прокуратури у суспільстві, але і підриває довіру до законослухняної поведінки в цілому. Ми звертаємося до органів прокуратури та суду України з вимогою якнайшвидше переглянути рішення про поміщення працівників міліції під варту й забезпечити відкритий та справедливий розгляд цієї справи”, - йдеться у зверненні.

Дане звернення підписали: Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД), Асоціація незалежних моніторів місць несвободи (АНМ), Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), Асоціація українських моніторів дотримання прав людини (АУМДПЛ), Харківська правозахисна група (ХПГ), Центр інформації про права людини (ЦІПЛ), Центр Громадянських Свобод (ЦГС), ГО "Молодіжна альтернатива" ("МАРТ").