На Чернігівщині водій легковика в‘їхав у групу українських паломників

24 червня на автодорозі Чернігів-Ніжин-Прилуки сталося ДТП з пасажирами автобусу. Група паломників з Києва та Прилук здійснювала поїздку до Оптиної Пустині в Калузьку область Російської Федерації.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, на місце пригоди негайно була направлена слідчо-оперативна група Прилуцького міського відділу міліції, яка з’ясувала, що о 15.40 24 червня автобус «Богдан» через механічну поломку зупинився на узбіччі неподалік села Мала Дівиця Прилуцького району.

Частина пасажирів вийшла з автобуса на узбіччя дороги. В цей момент 56-річний водій автомобіля ВАЗ-217130, який рухався у попутному напрямку, не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя, де здійснив наїзд на пасажирів автобуса.

В результаті аварії 12 постраждалих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані до Прилуцької центральної районної лікарні.

Слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області відомості за фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у позбавленні на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.