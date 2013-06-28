Житель Івано-Франківська продавав наркотики через Інтернет

В Івано-Франківську виявлено факт збуту наркотиків через Інтернет.

Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України, працівники Сектора боротьби з кіберзлочинністю спільно з обласним відділом БНОН провели оперативну закупівлю через Інтернет 200г марихуани в жителя міста.

“У ході проведення обшуку за місцем проживання громадянина було вилучено ще 700 г канабісу, 18 марок ЛСД, 40 г гашишу і 30 г амфетаміну. Також правоохоронці вилучили системний блок, за допомогою якого зловмисник через Інтернет реалізовував наркотики, 10 мобільних телефонів і 3 СІМ-карти різних операторів мобільного зв’язку”, - йдеться у повідомленні.

Вилучені наркотичні засоби направлено на експертизу, встановлюється джерело надходження психотропних речовин до Івано-Франківська.

У ході досудового розслідування було встановлено, що правопорушник купував насіння марихуани також через Інтернет і вирощував його самостійно.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.