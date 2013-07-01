Киянин вбив громадянина Іспанії

Співробітники карного розшуку столичної міліції впродовж кількох діб розкрили вбивство громадянина Іспанії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, інформація про виявлення чоловіка без ознак життя надійшло до правоохоронців від лікарів швидкої медичної допомоги. Тіло виявили в одній з квартир по вулиці Воровського. Причиною смерті чоловіка стала механічна асфіксія. В ході проведення огляду помешкання було вилучено ряд речей, серед яких були і документи загиблого. 46-річний чоловік працював заступником голови одного з товариств з обмеженою відповідальністю, мав подвійне громадянство, але постійно мешкав у столиці.

Слідчим відділом Шевченківського райуправління столичної міліції було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

В ході розслідування слідчі встановили, що вбивство було скоєне на грунті особистих стосунків. Саме під час відпрацювання цієї версії правоохоронці затримали 26-річного киянина, який перебував у близьких стосунках із загиблим. Під час допиту чоловік зізнався у скоєному вбивстві.

Також слідчими зібрано достатньо доказів його провини, в тому числі її підтверджують речові докази у кримінальному провадженні та покази свідків.

За попередньою інформацією, після скоєння вбивства затриманий забрав всі коштовні речі з квартири свого товариша. Серед них були мобільні телефони, ноутбук та банківські картки. До речі, за допомогою останніх чоловік перевів у готівку понад 10 тис. грн. Це підтверджують відеозаписи с камер спостереження різних банківських установ. Окрім цього, під час допиту затриманий вказав місце знаходження викраденого ним автомобіля потерпілого.

Стосовно затриманого обрану міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Триває досудове розслідування.