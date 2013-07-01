Чиновник міськради вимагав у підприємця 4 тис. грн

Заступник міського голови одного з міст Чернігівської області вимагав від підприємця 4 тис. грн за отримання дозволу на розміщення пересувних дитячих атракціонів.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернігівській області, співробітники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами спільно з колегами зі слідчого управління УМВС затримали чиновника «на гарячому» у своєму кабінеті під час отримання ним хабара.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція даної статі передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ведеться слідство.