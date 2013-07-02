Міліція шукає аноніма, який «замінував» вокзал у Києві

2 липня близько 7:00 правоохоронці отримали телефонне повідомлення про замінування залізничного вокзалу у Києві. Чоловік назвав своє ім’я, повідомив, що вокзал заміновано та поклав слухавку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, розпочала евакуацію пасажирів, які знаходилася на території вокзалу. Було припинено діяльність білетних кас та проведено евакуацію всього обслуговуючого персоналу.

«Впродовж 25 хвилин з вокзалу евакуювали близько 1,5 тисячі пасажирів та 60 представників обслуговуючого персоналу», – йдеться у повідомленні міліції.

Крім того, силами підрозділів МВС введена додаткова охорона. Для проведення необхідних заходів по обстеженню територій та охороні громадського порядку задіяли усі необхідні спецслужби.

Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Залізничний вокзал відновив свій звичайний ритм роботи.

Наразі проводяться заходи по встановленню та затриманню телефонного «мінера», розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують, що подібні «жарти» підпадають під дію ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Згідно з діючим законодавством за подібні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.