Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко звільнив начальника Врадіївського райвідділу міліції. Про це міністр повідомив, виступаючи у Верховній Раді.

Захарченко відзначив, що ситуація зі зґвалтуванням місцевої жительки, до якого вважаються причетними працівники міліції, відбулася, зокрема, через “безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків”.

За словами Захарченка, від роботи відсторонено начальника УМВС у Миколаївській області Валентина Парсенюка та звільнено начальника Врадіївського райвідділу міліції Синіцького.

“Я сьогодні підписав відповідний наказ”, - сказав міністр.

Крім того, повідомив Захарченко, звільнено прокурора Врадіївського районного.

Для проведення службової перевірки на місце було направлено представників МВС, планується низка нарад, зокрема з генеральним прокурором, а також налагодження співпраці із депутатами з цього питання.

Як зауважив міністр, усі обставини справи перевіряються, зокрема, проводяться експертизи у Києві та Донецьку.