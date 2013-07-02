Захарченко: Події у Врадіївці зводять нанівець здобутки МВС

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко визнає, що МВС із запізненням втрутилося у ситуацію в Миколаївській області, проте форми протесту громадян є неприпустимими. Про це міністр заявив на засіданні Верховної Ради.

За словами міністра, через приховування об’єктивної інформації про обставини вчинення злочину МВС із запізненням відреагувало на ситуацію, і це викликало обурення місцевого населення.

Водночас Захарченко наголосив, що “обрані форми протесту є неприпустимими, бо слід розуміти, що районний відділ міліції є режимним об’єктом, де зберігається зброя, утримуються затримані”.

Захарченко сказав, що події у Врадіївці на Миколаївщині “завдали серйозного удару по правоохоронній системі в цілому і міліції зокрема”.

“Такі ганебні факти нанівець перекреслюють усі позитивні здобутки органів внутрішніх справ”, - наголосив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, у Врадіївці 29-річну жінку знайшли на вулиці без одягу з ознаками згвалтування. Її госпіталізовано в реанімацію.

28 червня міліціонера та ще одного чоловіка було затримано за підозрою у зґвалтуванні, розбійному нападі і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпіла вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину, проте цей співробітник міліції в день скоєння злочину був на чергуванні і стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

У ніч на 2 липня у Врадіївці близько тисячі місцевих жителів почали штурмувати відділення міліції, висловлюючи невдоволення тим, що один з міліціонерів - учасник зґвалтування - перебуває на волі. Після того, як міліція застосувала сльозогінний газ, люди з палицями і каменями почали штурмувати райвідділ міліції, побили вікна, винесли ворота, кидали пляшки із займистою сумішшю.

Наказом Захарченка від посад відсторонено начальника УМВС України у Миколаївській області Валентина Парсенюка і керівника Врадіївського райвідділу міліції. Таке рішення ухвалене у зв’язку з тим, що інформація про напад на місцеву жительку за участю працівників міліції була надана керівництву МВС не в повному обсязі, що не дозволило швидко й об`єктивно розібратися у ситуації і призвело до заворушень.

Т.в.о. керівника обласної міліції призначено Сергія Поготова, першого заступника начальника Департаменту громадської безпеки МВС України.

За фактом нападу на Врадіївський райвідділ міліції розпочато кримінальне провадження.