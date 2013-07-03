Апробують автоматизовану систему відстеження в обігу ліків

4 липня відбудеться публічна апробація запуску роботи автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських засобів. Про це повідомляє прес-служба Урядового порталу.

Зазначається, що відстеження стане можливим завдяки нанесенню на упаковку лікарського засобу унікального двовимірного коду стандарту GS1 ECC200 (data-matrix), який вже випробуваний в Європейському Союзі і був рекомендований Європейською федерацією фармацевтичної промисловості (EFPIA).

Запровадження даної системи дасть можливість державі унеможливити потрапляння фальсифікованих лікарських засобів у легальну мережу поставок та ідентифікувати лікарський засіб за допомогою двовимірного шрих-коду, якій містить унікальний номер, в режимі реального часу.

Захід відбудеться у приміщенні Державної служби України з лікарських засобів.