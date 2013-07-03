На Київщині директор медцентру «продавав» довідки
11:45, 03 липня 2013Кримінал
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«Назбирав» 30 тис. грн
У Київській області викрито директора медичного центру, який вимагав хабарі за довідки для отримання водійських посвідчень.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, під час слідчих дій працівники сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Броварського міськвідділу міліції на гарячому затримали 42-річного директора медичного центру.
Чоловік вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 30 тис. грн за оформлення медичних довідок від більш ніж 80 громадян для отримання водійських посвідчень – без надання обов’язкових довідок від психіатра, нарколога та без відповідних висновків медичної комісії.
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