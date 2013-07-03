У Харкові п’яний пенсіонер посеред вулиці зарізав чоловіка. Трагедія сталася 2 липня.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області, до чергової частини Фрунзенського райвідділу Харкова зателефонували громадяни, які стали свідками сварки між двома чоловіками, яка закінчилася вбивством.

Слідча оперативна група викрила злочинця упродовж однієї години. Підозрюваний у скоєнні вбивства був затриманий працівниками карного розшуку та бійців спецпідрозділу «Беркут» на одному з перехресть Салтівського житлового масиву. Ним виявився 64-річний мешканець Харкова. На момент затримання пенсіонер перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалося під час слідчих дій, зловмисник з невідомих причин прямо посеред вулиці на очах перехожих наніс декілька ножових поранень 52-річному чоловікові. Свідки події негайно викликали лікарів, але потерпілий помер від отриманих тілесних ушкоджень в кареті швидкої. Сам підозрюваний не може надати правоохоронцям будь-яких пояснень свого вчинку, бо все ще перебуває у неадекватному стані від випитого ним спиртного.

Наразі слідчі дії зі встановлення всіх обставин події та опитування свідків тривають. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді від 7 до 15 років ув’язнення.

Зловмисника затримано, він утримується в ізоляторі тимчасового тримання.