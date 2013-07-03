За бійку на Кіровоградщині затримали двох міліціонерів
13:34, 03 липня 2013Кримінал
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Відкрито кримінальне провадження
1 липня цього року в селі Розкішне Голованівського району Кіровоградської області близько 4-ої години ранку між двома працівниками міліції, які перебували поза службою, та двома громадянами іншої держави виник словесний конфлікт, який закінчився бійкою.
Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зібрані за цим фактом матеріали того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та направлені до прокуратури.
Прокуратура за даним фактом відкрито кримінальне провадження. На даний час обидва працівники міліції затримані.
Проводиться досудове розслідування.
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