Розслідування інциденту на Кіровоградщині на контролі МВС

Розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами УМВС України в Кіровоградській області, здійснює прокуратура. У МВС зацікавлені в неупередженому та об’єктивному розслідуванні цього інциденту.

Як повідомили в УГЗ МВС України, 1 липня близько 4:00 в селі Розкішне Голованівського району Кіровоградської області між двома працівниками міліції, які перебували поза службою, та двома громадянами іншої держави виник словесний конфлікт, який закінчився бійкою.

Зібрані за цим фактом матеріали того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та направлені до прокуратури. Прокуратура за даним фактом відкрила кримінальне провадження. У даний час обидва працівники міліції затримані. Проводиться досудове розслідування.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Управління зв’язків із громадськістю МВС України Сергія Бурлакова, від самого початку хід цього розслідування перебуває на контролі керівництва правоохоронного відомства.

«Матеріали за цим інцидентом були зібрані нашими підрозділами та направлені до органів прокуратури. Міністерство внутрішніх справ робить усе для неупередженого та об’єктивного розслідування цього випадку», – зазначив Бурлаков.

Також Сергій Бурлаков сказав, що керівництво МВС виявляє принципову позицію у питання недопущення правопорушень з боку працівників органів внутрішніх справ. У разі виявлення протиправних дій у відомстві наполягатимуть на притягненні таких осіб до передбаченої законодавством відповідальності.