Суд заарештував Дрижака до 15 серпня

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для капітана міліції Євгена Дрижака, підозрюваного в побитті та зґвалтуванні жительки села Врадіїка Ірини Крашкової.

Як передає УНІАН, згідно з рішенням, яке виніс суддя Іван Дірко, арешт триватиме до 15 серпня.

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 2 липня Врадіївський районний відділ міліції в Миколаївській області пікетували кілька сотень місцевих жителів з вимогами затримання капітана міліції Євгена Дрижака, на якого 29-річна Ірина Крашкова вказує як на учасника її зґвалтування.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунуто начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентина Парсенюка і звільнено керівника Врадіївського райвідділу міліції.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Дрижака.

29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпіла була госпіталізована до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і таксист Сергій Рябіненко.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).