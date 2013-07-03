Суд виніс вирок київському педофілу

Торік правоохоронці Києва розкрили жахливий злочин: 70-річний киянин упродовж багатьох років ґвалтував малолітнього хлопчика, разом зі своїм спільником знімали це на відео на розповсюджували в мережі Інтернет.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі, спільника – до 9.

У листопаді 2012 року слідчим відділом Святошинського районного управління столичної міліції стосовно киянина було порушено кримінальну справу одразу за двома статтями Кримінального Кодексу України: ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Під час слідства стали відомі жахливі речі. Головний підозрюваний - літній мешканець столиці, доволі забезпечений, відома у колах київських собаководів особа – президент Міжнародної організації «Кінологія», Офіційний представник Міжнародної спілки кінологічних клубів, експерт міжнародної категорії, авторитетний суддя виставок та чемпіонатів. Гомосексуаліст і, як було встановлено у подальшому, педофіл. Кілька років тому він познайомився з 7-річним хлопчиком. Запрошував «подивитись і погратися з цуценятами», у якийсь момент за цукерки запропонував «погратися у дорослі ігри». Так продовжувалося кілька років. Хлопчик підріс, став розуміти що відбувається. Інтим з малолітнім старий розбещувач постійно знімав на відео і викладав у мережу Інтернет.

Пізніше з’явилася і третя особа – персональний відеооператор, який професійно знімав порнографічні ролики і відправляв їх у всесвітню павутину. Щоправда, від сексуальних стосунків з хлопчиком принципово відмовлявся.

Врешті-решт матері неповнолітнього стала відома жахлива правда про інше життя сина, про що вона і повідомила у своїй заяві до правоохоронних органів.

Днями у Святошинському районному суді завершився процес над 70-річним педофілом та співучасником, котрий виготовляв і поширював порно.

Згідно з вироком суду першому підсудному дали 11 років позбавлення волі, а другий сяде за грати на 9 років.