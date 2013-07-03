Розслідують інцидент за участі журналістів у Врадіївці

Журналісти двох телеканалів намагалися проникнути до домоволодіння колишнього керівника Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області. Інформація про цей факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомили в УГЗ МВС України, інцидент за участі представників знімальних груп телеканалів «1+1» та «ТВі» мав місце 3 липня близько 14:00.

Зі слів дружини колишнього керівника Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області, незнайомці увійшли до господи та почали стукати у вікно будинку. Не дочекавшись відповіді, чоловіки відчинили вхідні двері та увійшли до оселі саме у той момент, коли заявниця виходила до них.

На запитання жінки, хто вони такі та що їм потрібно, незнайомці представились знімальними групами центральних телеканалів та сказали, що хочуть взяти у неї коментар. Жінка відмовилася та зателефонувала до міліції.

Наразі усіх учасників події запрошено до Врадіївського РВ УМВС у якості свідків для з’ясування усіх обставин цієї справи.

Інформацію про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.