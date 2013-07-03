На Житомирщині жінка через ревнощі вчинила акт самоспалення

У Житомирській області жінка через ревнощі після сварки з чоловіком вчинила акт самоспалення.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Романюк, у селі Мала Горбаша Новоград-Волинського району жінка 1979 року народження намагалася спалити себе заживо: облила себе бензином і підпалила сірник.

Сусід-рятувальник накинув на жінку куртку, намагаючись перешкодити доступу повітря. Інші сусіди, які теж були очевидцями події, викликали швидку допомогу.

Жінка отримала 35% опіків тіла і була доставлена до реанімаційного відділення Новоград-Волинської міськрайонної лікарні. Незабаром її перевели до Житомирського обласного опікового центру.