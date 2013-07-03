ВРУ не підтримала рекомендацій про стан виконання судових рішень

Верховна Рада України не підтримала проект постанови народного депутата від Партії регіонів Валерія Писаренка про Рекомендації парламентських слухань на тему: ”Про стан виконання судових рішень в Україні”.

Як передає УНІАН, за відповідне рішення проголосували 214 народних депутатів із 395, зареєстрованих у сесійній залі.

Також ВР не підтримала пропозицію направити проект постанови на доопрацювання у профільний комітет. За це рішення проголосували лише 213 із 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у рекомендаціях, учасники парламентських слухань, які відбулися 22 травня, визнали порушену проблематику одним із визначальних завдань не тільки судової гілки влади, а й державної системи загалом.

Так, учасники парламентських слухань рекомендують Кабінету міністрів України провести аналіз діяльності Державної виконавчої служби України та вжити заходів з усунення причин, що негативно впливають на стан виконання судових рішень в Україні, а також опрацювати питання щодо реформування системи Державної виконавчої служби та внести на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти.

Також рекомендується розробити та подати на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо забезпечення належного соціального статусу та правового захисту працівників Державної виконавчої служби.

Водночас Генеральній прокуратурі рекомендується посилити нагляд за законністю діяльності посадових осіб Державної виконавчої служби.

Згідно з проектом постанови, Кабінет Міністрів України до 1 лютого 2014 року має поінформувати Верховну Раду про стан реалізації зазначених Рекомендацій парламентських слухань.