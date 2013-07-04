В Одесі чоловік скоїв викрадення колишнього співробітника

В Одесі міліціонери затримали чотирьох підозрюваних у викраденні людини, у якої вимагали 60 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, до міліції зателефонувала дружина 39-річного потерпілого. За її словами, коли її чоловік під`їжджав після роботи до дому (на вулиці Генерала Петрова), він повідомив їй про це по телефону.

«Жінка визирнула у вікно, побачила чоловіка, який виходив з автомобіля, і звернула увагу на те, що до нього підійшли троє незнайомих їй людей. Вони запросили її чоловіка до припаркованого у дворі «Мерседес»а, і разом з ним виїхали. Запідозривши недобре, жінка записала державний номер автомобіля, подзвонила в міліцію і повідомила, що її чоловіка викрали», - повідомили у відділі.

Вже за півгодини розшукуваний «Мерседес» було помічено на вулиці Гастелло екіпажем спецпідрозділу «Беркут». Співробітники міліції зупинили іномарку і попросили водія пред`явити документи. При цьому троє пасажирів поводилися цілком спокійно. Втім потерпілому вдалося попросити у співробітників міліції допомоги, крикнувши, що його примусово посадили в машину і вимагають гроші.

На місце прибула слідчо-оперативна група Малинівського райвідділу міліції, водія «Мерседесу» і трьох пасажирів затримали. В одного з них у сумці виявили і вилучили ніж і стартовий пістолет. Затримані розповіли, що мали намір відвезти чоловіка в посадку і залякати його, оскільки він заборгував їм 60 тис. дол.

Виявилось, що причиною цього конфлікту стала заздрість. Двоє чоловіків – 39-річний потерпілий і водій «Мерседесу» - працювали експедиторами в комерційній структурі. Керівник фірми до одного з них ставився краще, і платив йому більшу зарплату.

«У певний момент навіть висока зарплата не утримала одного з учасників конфлікту, він пішов з роботи. Його опонента керівник фірми звільнив сам. Проте і після звільнення колишній експедитор не зміг змиритися зі станом справ. Він вирішив, що через свого більш успішного колеги недоодержав 60 тис. дол., і став відправляти йому повідомлення на мобільний телефон з вимогою віддати цю суму. Потім вирішив узяти їх силоміць», - повідомили у відділі.

Підозрюваний попросив допомогти свого знайомого - 50-річного громадянина сусідньої держави, той залучив до «операції» двох своїх друзів - раніше судимих жителів Одеської області.

Стосовно затриманих почато кримінальне провадження за ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Ведеться слідство.