В Україні правила паркування стануть більш жорсткими

Паркування невдовзі стане недешевим задоволенням. Депутати мають намір штрафами наповнювати скарбницю. Тож економія в 10 грн для водіїв може обернутись набагато дорожчими наслідками.

Київські паркувальники бідкаються, що зараз охочих поїхати, не сплативши, достатньо.

Водії не заперечують, але водночас запитують, за що мають платити. Адже з проїжджої частини, по суті, вкрали дві смуги для руху, через що збільшуються затори. Відповідальності за залишену машину також ніхто не несе.

Однак невдовзі за несплачену парковку штрафуватимуть. Покарання передбачається у розмірі від 8 до 12 неоподаткованих мінімумів. Це 204 грн максимум.

Механізму, як поповнити скарбницю, тобто стягнути штраф з утікача, поки що немає. Хто саме сплачуватиме, також незрозуміло, адже прості люди в центрі того ж Києва майже не паркуються. А ті, хто паркується – депутати, їх помічники, різноманітні чиновники. Такі зазвичай і не платять, вимахуючи посвідченням.

ТСН