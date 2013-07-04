У Сумах шість правоохоронців отримали квартири

3 липня начальник міліції міста Суми Володимир Рапута вручив шість ордерів від квартир правоохоронцям обласного центру.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, за словами очільника сумської міліції, це житло є службовим. Його виділила Сумська міська рада безквартирним міліціонерам, серед яких молоді офіцери і прапорщики міліції, що прослужили в органах не один рік, і зарекомендували себе як кращі працівники.

Це дільничні міліціонери та оперативники органів внутрішніх справ.

Всього було вручено ордери від трьох однокімнатних квартир та трьох кімнат у гуртожитках. Головний міліціонер міста запевнив присутніх, що і надалі керівництво відділу буде шукати можливість та забезпечувати службовим житлом працівників ОВС.