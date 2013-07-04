Троє осіб через 30 грн боргу побили до смерті чоловіка

У Запорізькій області троє осіб до смерті побили 47-річного чоловіка. Трагедія сталася 1 липня в селі Іванівка Кам’янсько-Дніпровського району.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, встановлено, що до потерпілого приїхали троє односельців і почали вимагати повернути 30 гривень боргу, які він ще нібито рік тому взяв у 73-річного знайомого. Останній вимагав свої гроші негайно, а кулаки двох його знайомих, 27-ми та 29-ти років, доводили, що відстрочки ще на рік не буде. Господар клявся, що грошей в нього немає. Потерпілий від отриманих травм помер. Згодом труп 47-річного чоловіка на подвір’ї будинку знайшла місцева мешканка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого). Такі злочини караються позбавленням волі на строк до десяти років. Молодому чоловіку вже повідомлено про підозру.

Стосовно нього обрано запобіжний захід – тримання під вартою.