У Дніпродзержинську невідомий напав на депутата міськради

У Дніпродзержинську Дніпропетровської області невідомий чоловік напав на депутата Дніпродзержинської міськради Дмитра Пучкина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі громадських зв`язків Дніпродзержинського міськуправління міліції, позафракційний депутат звернувся із заявою до Заводського райвідділу міліції про те, що вранці 3 липня невідомий чоловік на вулиці безпричинно напав на нього і наніс пошкодження голови і тулуба.

За даним фактом слідчий відділ Заводського райвідділу міліції Дніпродзержинська відкрив кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Тяжкість нанесених ушкоджень встановлюється.

Зловмисникові загрожує штраф до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи строком до одного року.