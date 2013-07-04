У Севастополі міліціонер застрелив охоронця

У Севастополі міліціонер на об`єкті, що охороняється, застосував зброю на ураження проти охоронця приватного підприємства, в результаті чого останній загинув.

Про це УНІАН повідомили у секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС України у Севастополі.

За даними СЗГ, до чергової частини УМВС надійшло повідомлення про те, що в магазині «Золоті перли», що розташований по вул. Одеська 29, спрацювала тривожна кнопка.

На місце події виїхала група затримання відділу державної служби охорони і слідчо-оперативна група управління МВС.

Було встановлено, що співробітником міліції ОДСО, який охороняв ювелірний магазин, було застосовано вогнепальну зброю стосовно охоронця приватної охоронної фірми із сусіднього магазина. За даним фактом прокуратурою міста проводитися перевірка.

Даний факт прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Начальник УМВС України у місті Севастополі полковник міліції Валерій Радченко призначив за даним фактом службове розслідування, за підсумками якого будуть встановлені причини і законність застосування табельної зброї.

Як стало відомо УНІАН з неофіційних джерел, стрілянина відбулася в ювелірному магазині «Золоті перли» на вулиці Очаківців, у дуже людному місці, поряд з супермаркетом АТБ. Ювелірний магазин належить одному з відомих місцевих бізнесменів.