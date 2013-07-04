У Харкові пенсіонер вбив співмешканку

У Харкові в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві затримали 71-річного пенсіонера.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 3 липня у своїй квартирі під час раптово виниклої сварки ножем убив свою 66-річну співмешканку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).