У Харкові пенсіонер вбив співмешканку

11:05, 04 липня 2013
Кримінал
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У Харкові в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві затримали 71-річного пенсіонера.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 3 липня у своїй квартирі під час раптово виниклої сварки ножем убив свою 66-річну співмешканку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

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