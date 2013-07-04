У Харкові пенсіонер вбив співмешканку
11:05, 04 липня 2013Кримінал
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У Харкові в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві затримали 71-річного пенсіонера.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 3 липня у своїй квартирі під час раптово виниклої сварки ножем убив свою 66-річну співмешканку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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