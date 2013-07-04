Троє безробітних обладнали у передмісті Черкас нарколабораторію

Працівники СБУ припинили діяльність нарколабораторії в передмісті Черкас, в якій виготовляли наркотичні та психотропні речовини для продажу на території Черкаської та Київської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, до складу злочинної групи входили троє безробітних черкасців віком від 31 до 39 років. Оперативники СБУ встановили, що наркоділки облаштували в гаражі та в підсобному приміщенні приватного будинку, який належав одному із зловмисників, нарколабораторію, де виготовляли наркотики. У подальшому вони реалізовували їх оптовими партіями наркодилерам.

Цього тижня співробітники УСБУ в Черкаській області затримали 34-річного організатора, який на власному автомобілі перевозив наркотики до Києва. Під час затримання зловмисник чинив опір правоохоронцям і намагався позбутися наркотиків, розбивши скляну ємність із наркотичною речовиною.

Під час огляду автомобіля оперативники вилучили понад 400 мл ацетильованого опію, 10 г амфетаміну та пігулки «екстазі».

Того ж дня було затримано й двох спільників затриманого. Під час обшуку помешкань зловмисників, розташованих у передмісті Черкас, співробітники СБУ виявили підпільну нарколабораторію, вилучили спеціальне обладнання для виготовлення наркотичних речовин, понад 6 кг макової соломи, 2,5 л ацетильованого опію, майже 600 мл екстракту опію, 1 л оцтового ангідриду, понад 270 л розчинника, більш 400 г амфетаміну та 200 пігулок «екстазі», а також понад 50 тис. грн, майже 3 тис. дол. та ювелірні вироби.

За матеріалами СБУ слідчим управлінням УМВС в Черкаської області розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ.

За рішенням суду стосовно двом затриманих обрано запобіжний захід – тримання під вартою, третій перебуває під домашнім арештом.