В ніч на 3 липня на Житомирщині пограбували два відділення Приватбанку. Банк обіцяє винагороду у 10 тис грн за інформацію про грабіжників, яка допоможе розкрити злочин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, в ніч з 2 на 3 липня двоє невідомих злочинців силовим способом проникли до приміщення відділення банку, розташованого у селищі Романів Романівського району, та розкрили встановлений там термінал самообслуговування. Тієї ж ночі злочинці проникли до приміщення відділення банку у селищі Довбиш Баранівського району, де також розкрили термінал самообслуговування і встигли сховатися до прибуття оперативної групи.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 липня були зафіксовані одне пограбування банкомату Приватбанку в Рівному, дві невдалі спроби пограбування банкоматів в Рівненській області і одна спроба пограбування термінала Приватбанку.

Як повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, у Рівному зловмисники пограбували банкомат в супермаркеті «Літа» у мікрорайоні «Ювілейне». Цієї ж ночі зафіксовано спроби пограбувати банкомати Приватбанку на вулиці Київській в Рівному та в селищі Клевань. А в селі Тучин Гощанського району зловмисники намагалися вкрасти гроші з терміналу поповнення рахунків.