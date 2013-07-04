До Врадіївки направлено ще одну групу співробітників МВС

На Миколаївщині відбувся брифінг для журналістів та представників громадськості за участю першого заступника Міністра внутрішніх справ України Віктора Дубовика.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на початку зустрічі Віктор Дубовик висловив співчуття постраждалій жінці та зазначив, що, прибувши до смт Врадіївка за особистим дорученням Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, вже встиг ознайомитися з попередніми результатами роботи комісії.

„За цей час зроблено вже багато, але обсяг роботи ще дуже великий. Саме з цієї причини Міністр дав відповідну вказівку про направлення до смт. Врадіївка ще однієї групи досвідчених співробітників, які будуть працювати стільки, скільки потрібно, щоб об'єктивно розібратися у всіх питаннях. Головне завдання – встановити причини, які призвели до скоєння тяжкого злочину та подальших інцидентів, які пов’язані з даною подією”, – зазначив перший заступник Міністра внутрішніх справ України.

Як зазначив Віктор Дубовик, Міністр внутрішніх справ наголосив на тому, що потрібно дати принципову оцінку роботі як місцевої, так і обласної міліції. Перший заступник глави МВС також запевнив, що ситуація у Врадіївці повністю контролюється. Для охорони громадського порядку задіяні додаткові сили – близько ста співробітників міліції.

– Люди не повинні боятися ходити вулицями. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити спокій і порядок, – наголосив Віктор Дубовик.

Перший заступник Міністра зупинився і на подіях, які відбулись у населеному пункті в ніч з 1 на 2 липня.

"Ми розуміємо – були емоції, справедливе обурення. Але зараз ситуація під контролем, всі фігуранти під вартою, а хід розслідування контролюється на найвищому рівні. Тому я закликаю громадян: стримуйте емоції, не йдіть на поводу у провокаторів", – звернувся до присутніх Віктор Дубовик.

Він також зазначив, що райвідділ – це режимний об'єкт, де знаходиться зброя, перебувають зловмисники. А ще, що найголовніше – там працюють люди – мешканці Врадіївського району.

"Ми знаходимося тут для того, щоб уберегти від необдуманих дій, вислухати і допомогти", - підсумував перший заступник Міністра.

Після завершення брифінгу Віктор Дубовик розпочав прийом громадян.