Янукович наголошує на важливості зміцнення інституту суддів

Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості кадрового зміцнення інституту суддів.

Як повідомляє прес-служба глава держави, про це Янукович сказав під час урочистої церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду.

«Непрофесіоналізм судді, його упередженість, порушення ним чинного законодавства – це падіння і ганьба не лише для конкретного судді, але й втрата довіри громадян до правосуддя, їх негативне ставлення до держави в цілому. Тому важливим для нашої держави завжди залишатиметься завдання кадрового зміцнення суддів», - сказав глава держави.

За його словами, судова реформа лише створює умови для сильної, дієвої, оперативної та компетентної судової влади.

«Наповнення її реальним змістом залежить від вашої повсякденної діяльності, вашої турботи про авторитет обраної професії. Стан правосуддя визначає не тільки закон, але й здатність суду діяти відповідно до духу та букви закону», - сказав Янукович.

На переконання Президента, пріоритетом діяльності суддів має бути захист прав учасників процесу, неупереджений розгляд судових справ та суворе дотримання приписів закону. «Зловживання суддів своїм статусом та повноваженнями, нехтування правами та свободами учасників процесу не може мати пояснень чи виправдань», - сказав він.

Глава держави закликав новопризначених суддів не допускати дій, які здатні похитнути віру громадян у дієвість судової влади.