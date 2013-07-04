Лавриновича обрано головою Вищої ради юстиції
16:05, 04 липня 2013Кримінал
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Результати голосування ВРЮ
Колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича обрано головою Вищої ради юстиції України.
Як повідомила голова лічильної комісії, член ВРЮ Лідія Ізовітова, у голосуванні з обрання голови Ради брали участь 16 членів ВРЮ. Після підрахунку голосів було встановлено, що за Лавриновича віддали голоси 15 членів ВРЮ, один - проти.
За словами Ізовітової, враховуючи, що більшість членів ВРЮ віддала голоси за Лавриновича, таким чином можна вважати його обраним на посаду голови ВРЮ.
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