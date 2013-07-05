Cин судді Верховного Суду України убив коханця

Гея-іноземця у Києві дійсно вбив син судді Верховного суду України, йдеться у сюжеті ТСН.Особливе.

Правоохоронці воліють про це не розповідати, але кореспонденти ТСН з`ясували, що обвинуваченого у вбивстві коханця-іноземця звати Антон Паневін. Він народився в Києві, йому 26 років, у нього є дружина і мала дитина.

Водночас в міліції вбивство аргентинця у столичній квартирі коментують як звичайний побутовий конфлікт двох коханців.

"Було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 КК України "Навмисне вбивство". В ході розслідування правоохоронці встановили, що один зі знайомих загиблого в день, коли сталося вбивство, перебував у нього в квартирі. Між ними стався конфлікт. Конфлікт на фоні неприязних особистих відносин", - повідомила речник київської міліції Ольга Білик.

За інформацією ТСН.Особливе, вбивство сталося під час сексу - Паневін його більше не хотів, а партнер - наполягав.

Антон Паневін - молодший з чотирьох дітей судді Верховного суду Віктора Паневіна. ТСН вдалося знайти квартиру, де раніше жила вся родина судді. Сам Віктор Паневін тут останнім часом не живе, але наступного дня після вбивства з`явився у дворі, розповіли сусіди. Найпевніше він приїздив, щоб повідомити неприємні новини доньці Ользі, яка досі тут живе. Ольга Паневіна коментувати події відмовилася.

Кілька років тому батьки переїхали в інший район, забравши із собою вже повнолітнього Антона. Та сусіди розповідають, що навіть після переїзду він часто з`являвся на старій квартирі з дівчиною. З нею він і одружився, а потім переїхав жити ближче до батьків.

На балконі його нинішньої квартири сушаться дитячі речі, але консьєржка стверджує, що вже кілька днів господарі дома не з`являлись.

У Верховному суді України кажуть, що чули про прикрий інцидент у родині судді Паневіна, але допомагати йому не збираються. "Інформація взагалі відома із засобів масової інформації. Ніякої можливості, нині діючим суддям, ні суддям у відставці, впливати на розслідування чи розгляд, якщо до цього дійде справа, немає", - запевнили.

На часі Антон Паневін знаходиться у СІЗО. У злочині він зізнався - і в тому, що вбив аргентинця, і в тому, що привласнив його машину та кредитку.

Львівський портал