Польські прикордонники затримали українців на крадених вантажівках

Працівники польської прикордонної служби затримали двох громадян України, які намагалися виїхати з Польщі на двох вантажівках, які, як виявилося, були викрадені в Іспанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прикордонників.

Українці намагались перетнути кордон в пункті пропуску ”Хребетне - Рава-Руська” (Львівська область).

”Під час прикордонного контролю виявлено, що вантажівки марки DAF - кожна вартістю близько 75 тис. дол. - розшукують в Іспанії. Машинами їхати громадяни України”, - відзначили у прес-службі.

Прикордонники розпочали у цій справі відповідне розслідування.

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька спроб вивезти за східний кордон викрадені в Європейському Союзі дорогі автомобілі.

Крім цього, прикордонники повідомляли про виявлені спроби перевезення крадених дорогих мотоциклів, які перевозилися, зокрема, в Україну в розібраному вигляді партіями по кілька штук.

Водночас поліція зазначає, що затриманих у таких випадках людей можуть відразу відпустити, бо нерідко вони можуть бути жертвами недобросовісних продавців машин, а не злодіями.