Жителі Врадіївки просять політиків не спекулювати на трагедії їх землячки

Більшість жителів Врадіївки висловлюють обурення тим, що ситуація із звірячим зґвалтуванням і побиттям їх односельчанки Ірини Крашкової працівниками міліції, стала «поживою для політичного піару».

До журналістів звернулося кілька мешканців Врадіївки, які від імені більшості мешканців селища висловили незадоволення «недостовірною інформацією про піший похід врадіївців до Києва та політичним піаром на трагедії їх односельчанки».

«Про Ірину вже всі політики забули, чи їй допомога потрібна, чи, може, організувати лікування в якійсь сучасній клініці. Вже не згадують про покидьків, які над нею познущалися. Тільки чуємо з новин, що жителі Врадіївки йдуть до Києва знімати Міністра Захарченка. Це ж неправда! Нехай назвуть хто там є з Врадіївки!», - заявив житель Врадіївки Іван.

За його словами, серед учасників «пішого походу до Києва» немає жодного жителя Врадіївки.

Він також зазначив, що «нам соромно, що ми дізнаємося інформацію про те, що 10 чоловіків, серед яких немає жодного жителя Врадіївки і навіть Миколаївської області називають себе «протестувальниками з Врадіївки».

За словами мешканців Врадіївки, їм повідомили громадські діячі з Миколаєва, що серед десятка «врадіївських протестувальників» жителі Кіровоградської області, які ніби-то є членами «якогось козацького товариства» та один політик з Києва на ім‘я Василь.



Фото надане мешканцями Миколаївської області

«Нам переказали, що сьогодні ці люди у Голованівському районі Кіровоградської області несли прапори з якоюсь символікою, селами йшли пішки, а поміж селами – сідали в автомобілі і під‘їжджали. Люди там навіть це сфотографували. Для чого це робиться? Ми хочемо, щоб покарали нелюдів у міліцейських мундирах, ми хочемо, щоб у нашому райвідділі більше не було такого «безпрєдєлу», а від нашого імені хтось щось повідомляє, вимагає. Про саму трагедію у Врадіївці політики вже забули, пам‘ятають тільки прості люди, а політики хочуть на нашій біді зробити свої політичні дивіденди», - заявив пенсіонер з Врадіївки, колишній член партії «Наша Україна».

Як повідомили УНІАН в УМВС України у Кіровоградській області, сьогодні у Голованівському районі області участь в пішій ході, приймало четверо осіб.

Як повідомляв сьогодні УНІАН, протестувальники із Врадіївки Миколаївської області, які 7 липня пішою ходою вирушили до Києва, прямують до Умані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу» з посиланням на народного депутата від партії Сергія Капліна, який бере участь в ході протестувальників з Врадіївки.

За словами Капліна, зранку протестувальники були у Голованівці Кіровоградської області, а вчора - у місті Первомайськ на Миколаївщині, де залишили в РВВД свої вимоги.

Після цього учасники ходи вирушили на Умань, сказав депутат. Крім того, додав він, група активістів з Кіровограда, які бажають підтримати протестувальників з Врадіївки, мають намір провести масову акцію протесту проти міліцейського свавілля в своєму місті і також рушити пішою ходою до Києва.

Народний депутат зауважив, що додаткові колони з протестувальниками також будуть сформовані в Чернігові та Лубнах на Полтавщині, а також деяких містах Західної України.

Каплін повідомив, що допомогу учасникам ходи надають не тільки мешканці тих чи інших населених пунктів, а також пасажири автотранспорту, що проїжджає повз колони. Зокрема, дають воду, їжу.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.