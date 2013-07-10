Міліція встановила особу нападника на журналістів ІСТV

У Запоріжжі відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Як повідомив УНІАН начальник штабу ГУ МВС України в Запорізькій області Олег Курочкін, співробітники районного відділу державної виконавчої служби (ОДВС) помилково наклали арешт не на автомобіль боржника, а на автомобіль його однофамільця. В результаті, співробітниками ДАІ на підставі даних державної виконавчої служби було затримано транспортний засіб автовласника, у якого ніяких боргів немає.

Відповідно до діючої процедури, цей автомобіль було доставлено евакуатором на один зі «штрафмайданчиків» у Шевченківському районі Запоріжжя, що належить приватній структурі, які на підставі договору здійснює зберігання «арештованих» автомобілів.

Автовласник надав документи, які підтверджують, що сталася помилка, але відмовився оплачувати послуги евакуатора, яким машина була доставлена на «штрафмайданчик», і за її зберігання на майданчику – більш як 800 грн. Без сплати цих коштів представники підприємства видавати машину власнику відмовилися. Після цього водій звернувся на телебачення.

Сьогодні, 10 липня, «під час зйомки сюжету представник охорони підприємства – власника майданчика, на який евакуатором було доставлено автомобіль, рукою закрив об`єктив і відштовхнув камеру оператора телеканалу. Представники знімальної групи звернулися в міліцію, співробітники і представники керівництва ГУ МВС України в Запорізькій області прибули на місце і врегулювали ситуацію: автомобіль повернуто власнику, в ЄРДР внесено матеріал за ст. 171 КК України (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), - повідомив Курочкін.