Захарченко закликав громадян не піддаватися на провокації

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко звернувся до громадян із проханням не піддаватися на різного роду провокації активістів. Адже вони іноді закликають до таких дій, за які в Україні передбачено кримінальну відповідальність.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, за словами міністра, на масові акції, де стаються різного роду сутички приходять одні і ті ж люди. На думку Захарченка, їх наймають для підбурювання певні політичні сили. Ці активісти закликають мирних громадян до вчинення правопорушень. І, на жаль, громадяни, які не завжди задоволені роботою міліції, піддаються на такі провокації.

«Якщо у вас є інформація про неправомірні дії працівників міліції, ви завжди можете звернутися до апарату МВС із заявою. Зокрема, в чергову частину міністерства, можете прийти до мене на особистий прийом, або ж написати мені на блог. Я запевняю, що усі заяви будуть розглянуті, - наголосив очільник правоохоронного відомства.

На запитання журналістів про те, чи понесуть відповідальність учасники подій біля міліції Святошинського району, міністр відповів, що підбурювачі однозначно будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня працівники ринку, а також представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ столичної міліції і знесли огорожу навколо будівлі, вимагаючи покарати лейтенанта, який вдарив жінку під час конфлікту напередодні на території ринку.