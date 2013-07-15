У Сумах «роботодавець» зґвалтував дівчину, яка шукала роботу

У Сумах чоловік зґвалтував і пограбував дівчину, яка відгукнулася на пропозицію працевлаштування і зустрілася з незнайомцем.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зґвалтування та два розбійні напади впродовж одного дня – з таким «послужним списком» кримінальних злочинів до Сумського міського відділу міліції був доставлений житель Черкаської області. Чоловік в усьому зізнався, він вже перебував за гратами, із своїх 32-х років чотирнадцять провів у місцях позбавлення волі.

Як зазначаться у повідомленні, до Сумського відділу міліції звернулась 22-річна дівчина і повідомила про зґвалтування. Зі слів заявниці, на її мобільний телефон зателефонував незнайомий і назвавшись потенційним роботодавцем запропонував за хорошу оплату приглянути за власною дитиною, мовляв йому треба поїхати у справах.

Дівчина погодилась, оскільки вона шукала роботу і навіть розміщувала оголошення з цього приводу в місцевих газетах. Під час зустрічі чоловік пояснив, що має намір познайомити її з сином і запросив пройти до дачного будиночку. А по дорозі він затягнув свою жертву на соняшникове поле де зґвалтував і пограбував. Спокусився на золоті прикраси та гроші. Після чого втік.

Для затримання зловмисника були задіяні працівники карного розшуку міського відділу міліції та обласного УМВС. За детальним описом потерпілої був складений фоторобот. Міліціонери проводили комплекс оперативних заходів, перевіряли на причетність до скоєння злочину раніше засуджених осіб, шукали ймовірних свідків та тих, хто міг бачити підозрюваного.

Кропітка та оперативна робота дала свій позитивний результат. Менше ніж за добу його таки вдалося затримати на квартирі, яку він вийняв за пограбовані гроші. Затриманому 32 роки. Він житель Черкаської області. За плечима три судимості.

В тому, що сталося винуватить горілку і численні невдачі, які його супроводжували впродовж дня: спочатку співмешканка виставила за поріг, грошей не було, даху над головою лишився, тож хильнувши горілки він розважався тим, що телефонував по номерам телефонів у газетних оголошеннях і пропонував роботу. На питання міліціонерів, чому він звернув увагу саме на заявницю, відповів просто – сподобався голос.

Та як виявилось, це не останні злочини, скоєні затриманим впродовж цього дня. Правоохоронці, які чергували у слідчо-оперативні групі звернули увагу, що зовнішній вигляд затриманого підходить за описом ще одного заявника.

Годиною раніше до міліції звернувся 11-річний хлопчик разом із батькам і повідомив, що невідомий чоловік погрожуючи ножем відібрав його мобільний телефон. А коли побачив затриманого, впізнав в ньому свого образника. Останній також підтвердив: це його рук справа. Телефон він забрав та здав перекупникам за 600 гривень.

Затриманому пред’явлене звинувачення одразу за трьома статтями Кримінального Кодексу України, серед яких – розбій та зґвалтування. Максимальним покаранням за ці види злочину може стати до 10 позбавлення волі.