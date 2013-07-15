У Маріуполі водій збив на смерть 9-місячну дитину в колясці

У Маріуполі Донецької області міліція розшукує водія, який збив на смерть 9-місячну дитину в колясці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, 13 липня о 23.45 до міліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Талаковка Іллічівського району на перетині вулиць 40 років Жовтня і Суворова невідомий автомобіль на великій швидкості збив дитячу коляску, в якій перебувала 9-місячна дитина. Бригадою швидкої допомоги немовля було доставлено в амбулаторію Талаковки, де від одержаних травм померло.

За словами начальника сектора ДТП, дізнання і розшуку транспортних засобів ОДАІ Маріупольського ГУ Федора Чебаненка, встановити транспортний засіб було складно, оскільки мати загиблої дівчинки перебувала у шоковому стані і не могла розповісти про події. На місці події було виявлено лише уламки скла і бокове дзеркало. Але після встановлення очевидців аварії вдалося з`ясувати марку автомобіля і особу водія. 23-річний місцевий житель не раз притягувався до адміністративної відповідальності, у тому числі й за здійснення ДТП.

На даний час міліція займається його пошуком. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження зловмисника. Орієнтовано пости ДАІ й суміжні районні органи внутрішніх справ, інформацію про зловмисника надіслано до прикордонної служби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого).

Винуватцеві ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.